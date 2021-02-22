Четыре кандидата зарегистрированы на выборы главы Порховского района
Четыре кандидата зарегистрированы на выборы главы Порховского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Среди зарегистрированных кандидатов – Игорь Иванов (выдвинут региональным отделением «Справедливой России», член партии «Справедливая Россия»), Игорь Романов (выдвинут региональным отделением «Партии Роста», член «Партии Роста»), Юрий Семенов (выдвинут Порховским районным отделением Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»), Александр Сергеев (выдвинут Порховским районным отделением партии КПРФ).
Выборы главы Порховского района назначены на 11 апреля 2021 года. Досрочные выборы главы Порховского района пройдут в связи со смертью Виктора Степанова, занимавшего эту должность.