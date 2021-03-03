Администрация Гдовского района похоронит одинокую местную жительницу 5 марта

17:57, 03 марта 2021, ПАИ

Женщину, труп которой более двух месяцев находится в морге Гдовской районной больницы, похоронят 5 марта. Организацией похорон займётся администрация Гдовского района, сообщила Псковскому агентству информации первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

«Как только нам стало известно о нахождении тела в помещении морга, мы организовали проверку данного факта», - подчеркнула она. Выяснилось, что женщина не имеет родственников, обращений по факту её захоронения не поступало.

«Мы проверяем все факты, которые привели к длительному нахождению тела в морге. Приняты дополнительные меры, решен вопрос со вскрытием и установлению фактов смерти. Эта работа будет завершена завтра, и в пятницу женщину похоронят силами администрации района», - отметила Вера Емельянова.