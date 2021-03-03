0
22:47
Михаил Ведерников поздравил Михаила Мишустина с юбилеем
22:30
Артисты драмтеатра приглашают псковичей в Новый зал на читку пьесы «Человек из Подольска»
22:11
Михаил Ведерников поблагодарил судей Псковской области за работу в условиях пандемии
21:28
Псковичи довольны своей работой, но есть нюансы
21:19
«Буфер» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов Псковской области
21:03
В Псковской области скорректированы ограничения в связи с COVID-19
20:45
Псковский рецидивист получил 22 года колонии за кражу и поджог квартиры
Еще новости
Общество

Администрация Гдовского района похоронит одинокую местную жительницу 5 марта

Фото ПАИ.

Женщину, труп которой более двух месяцев находится в морге Гдовской районной больницы, похоронят 5 марта. Организацией похорон займётся администрация Гдовского района, сообщила Псковскому агентству информации первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

«Как только нам стало известно о нахождении тела в помещении морга, мы организовали проверку данного факта», - подчеркнула она. Выяснилось, что женщина не имеет родственников, обращений по факту её захоронения не поступало.

«Мы проверяем все факты, которые привели к длительному нахождению тела в морге. Приняты дополнительные меры, решен вопрос со вскрытием и установлению фактов смерти. Эта работа будет завершена завтра, и в пятницу женщину похоронят силами администрации района», - отметила Вера Емельянова.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил Михаила Мишустина с юбилеем
03 марта 2021
Михаил Ведерников поздравил Михаила Мишустина с юбилеем
Артисты драмтеатра приглашают псковичей в Новый зал на читку пьесы «Человек из Подольска»
03 марта 2021
Артисты драмтеатра приглашают псковичей в Новый зал на читку пьесы «Человек из Подольска»
Михаил Ведерников поблагодарил судей Псковской области за работу в условиях пандемии
03 марта 2021
Михаил Ведерников поблагодарил судей Псковской области за работу в условиях пандемии
Псковичи довольны своей работой, но есть нюансы
03 марта 2021
Псковичи довольны своей работой, но есть нюансы
«Буфер» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов Псковской области
03 марта 2021
«Буфер» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов Псковской области
В Псковской области скорректированы ограничения в связи с COVID-19
03 марта 2021
В Псковской области скорректированы ограничения в связи с COVID-19
Псковский рецидивист получил 22 года колонии за кражу и поджог квартиры
03 марта 2021
Псковский рецидивист получил 22 года колонии за кражу и поджог квартиры
В Великих Луках из окна пятиэтажки выпал трёхлетний мальчик
03 марта 2021
В Великих Луках из окна пятиэтажки выпал трёхлетний мальчик

Идет загрузка...