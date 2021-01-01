Хакатон «Города» пройдет в Псковской области

20:18, 05 марта 2021, ПАИ

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» пройдет в Псковской области. Соглашение об этом в пятницу, 5 марта, подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова, сообщила администрация Псковской оласти

Михаил Ведерников в первую очередь отметил, что данный формат для региона новый и востребованный. «У нас не так много хороших, современных общественных пространств. В прошлом году мы проводили фестиваль граффити, было интересно увидеть как неприглядные фасады домов и построек во дворах приобретают новый вид. Самое главное — жители это очень позитивно воспринимают», — отметил губернатор.

Псковская область, по мнению Михаила Ведерникова, станет той площадкой, где молодые специалисты смогут проявить себя и создать интересные проекты. При этом Губернатор подчеркнул, что в регионе также очень много активной молодежи. К примеру, два представителя области стали победителями всероссийского урбанистического хакатона прошлого года — проект псковича Артема Титова реализуется в Салехарде, а идея великолучанки Дины Шауловой — в Волхове.

«Потенциал у нас большой. Я уверен, что это мероприятие позволит его раскрыть в полной степени в интересах Псковской области и других регионов страны», — заметилг губернатор.