Мороз до -10 градусов ожидается 8 марта в Псковской области

13:46, 07 марта 2021, ПАИ

Морозную и облачную с прояснениями погоду прогнозируют в Пскове и области на завтра. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Пскове температура составит ночью -7… -9 градусов, днём – -4… -6 градусов.

Ночью в городе метеорологи обещают небольшой снег, днём не будет существенных осадков.

В Псковской области ночная температура составит -5… -10 градусов, дневная – -3… -8 градусов.

Ночью в большинстве районов может выпасть снег, днём он пройдёт местами.

Ветер по области ожидается северных направлений, умеренный.