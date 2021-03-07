Мороз до -10 градусов ожидается 8 марта в Псковской области
Морозную и облачную с прояснениями погоду прогнозируют в Пскове и области на завтра. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
В Пскове температура составит ночью -7… -9 градусов, днём – -4… -6 градусов.
Ночью в городе метеорологи обещают небольшой снег, днём не будет существенных осадков.
В Псковской области ночная температура составит -5… -10 градусов, дневная – -3… -8 градусов.
Ночью в большинстве районов может выпасть снег, днём он пройдёт местами.
Ветер по области ожидается северных направлений, умеренный.