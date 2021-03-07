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Общество

В Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря завершился открытый турнир по настольному теннису

В Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря завершился открытый турнир по настольному теннису на ризы спортивного клуба «Дружина Довмонта», сообщает газета «Печорская правда».

Состязание на выявление сильнейшего продолжались более  шести часов, в них принимали участие сорок два участника.В турнире женщин победила многократный призёр соревнований всероссийского уровня Александра Васильева. Призером в турнире ветеранов в категории «50+» стал Николай Сапиташ.

«Упорным выдался матч за третье место у мужчин. Сумасшедший «камбэк» в нём совершил один из сильнейших мастеров Псковской области Виталий Шудегов. Он, проигрывая 0:2 по сетам великолучанину Михаилу Краснову, сумел перевернуть игру. В итоге победа Виталия Шудегова в «малом финале» со счётом 3:2 и заслуженная бронза», - пишет издание.

Каждый из участников турнира получил памятные призы, а призёры и победители - грамоты, медали и статуэтки.

 

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