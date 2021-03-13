Распродажа туров по России с кешбэком пройдёт в марте-апреле

14:41, 13 марта 2021, ПАИ

В марте-апреле пройдёт распродажа туров по России с кешбэком. Совершить путешествие по программе можно будет до июня, пишет ТАСС.

Согласно распоряжению Правительства РФ, Ростуризму выделят средства на первый этап программы туристического кешбэка 2021 года. Это позволит снизить стоимость туристских услуг для россиян до 300 тысяч рублей.

В 2020 году по этой программе туристам возвращалось 20 % стоимости отдыха по России, но не более 20 тысяч рублей за одну поездку.