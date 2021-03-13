0
16:43
Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
15:12
В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде
14:41
Распродажа туров по России с кешбэком пройдёт в марте-апреле
13:42
Николай Валуев подарил боксёрские перчатки с автографом Псковскому центру единоборств
13:05
Николай Валуев прибыл в Псковский центр единоборств
12:39
О культурных ноу-хау и повышении престижа творческих профессий – в интервью с Жанной Малышевой
12:33
Николай Валуев: Безудержное желание показать себя приводит на большой спортивный пьедестал
Еще новости
Общество

Распродажа туров по России с кешбэком пройдёт в марте-апреле

В марте-апреле пройдёт распродажа туров по России с кешбэком. Совершить путешествие по программе можно будет до июня, пишет ТАСС.

Согласно распоряжению Правительства РФ, Ростуризму выделят средства на первый этап программы туристического кешбэка 2021 года. Это позволит снизить стоимость туристских услуг для россиян до 300 тысяч рублей.

В 2020 году по этой программе туристам возвращалось 20 % стоимости отдыха по России, но не более 20 тысяч рублей за одну поездку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
13 марта 2021
Николай Валуев в Пскове (ВИДЕО)
В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде
13 марта 2021
В Пскове мужчина с ребёнком проехал по тонкому льду реки на велосипеде
Распродажа туров по России с кешбэком пройдёт в марте-апреле
13 марта 2021
Распродажа туров по России с кешбэком пройдёт в марте-апреле
Николай Валуев подарил боксёрские перчатки с автографом Псковскому центру единоборств
13 марта 2021
Николай Валуев подарил боксёрские перчатки с автографом Псковскому центру единоборств
Николай Валуев прибыл в Псковский центр единоборств
13 марта 2021
Николай Валуев прибыл в Псковский центр единоборств
Николай Валуев: Безудержное желание показать себя приводит на большой спортивный пьедестал
13 марта 2021
Николай Валуев: Безудержное желание показать себя приводит на большой спортивный пьедестал
Псковский рынок: грязь, лужи и неуважение к псковичам
13 марта 2021
Псковский рынок: грязь, лужи и неуважение к псковичам
97 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
13 марта 2021
97 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Идет загрузка...