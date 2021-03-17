Не всегда долги уходят по наследству, или как в Великих Луках проиграл Сбербанк

18:34, 17 марта 2021, ПАИ

4 марта 2021 года Великолукским городским судом Псковской области рассмотрено гражданское дело по иску публичного акционерного общества «Сбербанк России» к С.М о взыскании задолженности по кредитному договору с наследника заёмщика С.Т. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе судов Псковской области.

Гражданка С.Т. в 2014 году открыла счет, и банк предоставил заёмщику кредитную карту с установленным лимитом задолженности 15 000 рублей, а в 2017 году на основании заключенного кредитного договора выдал С.Т. денежные средства. С.Т. приняла на себя обязательства по их погашению и уплате процентов. Однако принятые на себя обязательства заемщиком исполнялись ненадлежащим образом, в связи с чем образовалась задолженность.



В 2017 году С.Т. умерла. Предполагаемым наследником умершего заёмщика, по мнению банка, является ответчик С.М., который в соответствии со статьей 1175 ГК РФ, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним имущества, что и послужило основанием для обращения в суд с вышеуказанным иском.



Исследовав материалы дела, в том числе материалы наследственного дела, суд установил, что в предусмотренном законом порядке наследник умершего заемщика в наследство не вступал, какого-либо имущества, которое могло быть фактически им принято, С.Т. при жизни не имела. Наследственное дело открыто нотариусом в 2017 году на основании претензии АО «Бинбанк Диджитал». Доказательств иного истцом суду не представлено.



Учитывая вышеизложенное, а также положения ч.3 ст. 196 ГПК РФ, в соответствии с которой суд принимает решение по заявленным истцом требованиям и может выйти за пределы этих требований только в случаях, предусмотренных федеральным законом, суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска ПАО Сбербанк не имеется.

Решение суда не вступило в законную силу.