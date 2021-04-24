Мужчина погиб, выпав из окна 9 этажа в Пскове

21:00, 24 апреля 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Мужчина погиб, выпав из окна 9 этажа в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с места происшествия.

Инцидент произошел 24 апреля около 20:00 в Пскове на улице Лепешинского, 7.

По словам очевидцев, мужчина иногда приходил в гости к своей подруге, живущей в данном доме на 9 этаже. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

На месте работают сотрудники полиции, АСС, Росгвардия. На место инцидента вызвана следственно-оперативная группа.