Мужчина погиб, выпав из окна 9 этажа в Пскове
Мужчина погиб, выпав из окна 9 этажа в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с места происшествия.
Инцидент произошел 24 апреля около 20:00 в Пскове на улице Лепешинского, 7.
По словам очевидцев, мужчина иногда приходил в гости к своей подруге, живущей в данном доме на 9 этаже. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.
На месте работают сотрудники полиции, АСС, Росгвардия. На место инцидента вызвана следственно-оперативная группа.
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