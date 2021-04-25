За сутки в Псковской области от коронавируса умерло еще два человека
Еще два человека скончались в результате заболевания коронавирусом за прошедшие сутки в регионе, сообщается в Официальном телеграмм-канале Псковской области. Всего умерло 326 человек.
На данный момент проведено исследований – 343392 (1237). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 35960(+51). Выздоровело – 25990(201).
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