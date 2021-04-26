Приставы рекомендуют псковичам жаловаться на незаконные действия коллекторов

15:58, 26 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области не зарегистрировано ни одной коллекторской организации. Однако сотрудники УФССП России по Псковской области рассматривают жалобы граждан на коллекторскую деятельность, так как н а территории региона действуют коллекторские агентства, зарегистрированные в других регионах. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Псковской области.

За первый квартал 2021 года должностными лицами регионального ведомства к рассмотрению принято 21 обращение, из них в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр, 4 обращения, в отношении микрофинансовых организаций - 10 обращений, в отношении кредитных организаций - 5 обращений, в отношении иных лиц - 2 обращения.

В основном граждане жаловались на превышение допустимо возможных контактов кредиторов или лиц, действующих от их имени, с физическими лицами (телефонные звонки, текстовые и голосовые сообщения); на контакты с третьими лицами либо лицами, не имеющими задолженности, телефоны которых содержатся в базе кредиторов; на психологическое давление, угрозы при осуществлении телефонных переговоров или в направляемых письмах.

В 2021 году вступили в законную силу уже 3 судебных решения о привлечении юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП Российской Федерации (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Выявленные правонарушения касались нарушения по содержанию почтового уведомления, превышения допустимого количества СМС-сообщений , взаимодействия по возврату просроченной задолженности с третьим лицом и с оказанием психологического воздействия. Организации наказаны штрафом в 80, 70 и 30 тысяч рублей.

При совершении любых противоправных действий со стороны организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, рекомендуется:

1. Зафиксировать правонарушение посредством видео- и аудиозаписи , фотографий текстовых сообщений и детализации телефонных разговоров. По возможности указать дату и время совершения противоправных действий со стороны сотрудников коллекторских агентств.

2. Сообщить об указанных фактах в региональное управление области, приложив к своему обращению документы и материалы, содержащие сведения о ваших долговых обязательствах, наименования коллекторской организации, данные лиц, которые осуществляли с вами взаимодействие.

Направить обращение можно по адресу: Псков, улица Текстильная, 3, или по электронной почте mail@r60.fssprus.ru.

Самые распространенные вопросы

Кто может заниматься деятельностью по возврату просроченной задолженности?

Согласно ст. 5 Закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» деятельность по возврату просроченной задолженности могут осуществлять только:

1) кредитор, в том числе новый кредитор, при переходе к нему прав требования, например, в случае продажи долга;

2) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной организацией;

3) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, т. е. юридическим лицом, включенным в государственный реестр, — коллектором.

Таким образом, коллектором можно называть лицо, профессионально осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и включенное в государственный реестр (профессиональный взыскатель).

Какие действия по возврату просроченной задолженности законны?

Кредиторы и лица, действующие от их имени, имеют право контактировать с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие), телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, электронной и почтовой переписки.

Как часто разрешается осуществлять взаимодействие?

Встречаться с должником лично можно не более 1 раза в неделю (с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и в праздники).

Вести переговоры по телефону можно не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и в праздники.

Отправлять телеграфные, текстовые, голосовые и прочие сообщения по сетям электросвязи, подвижной радиотелефонной связи ( т. е. через интернет и мобильный телефон) — по рабочим дням с 8 до 22 часов, по выходным и праздникам с 9 до 20 часов до 2 раз в сутки, до 4 раз в неделю и до 16 раз в месяц.

Ограничений по количеству почтовых отправлений нет.

Важным моментом являются следующие ограничения при взаимодействии с должником:

— любые контакты с должником запрещены с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 часов по местному времени в выходные/праздничные дни;

— личные встречи могут осуществляться не чаще одного раза в неделю;

— телефонные переговоры допускаются не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц;

— сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более двух раз в сутки, четырёх раз в неделю и шестнадцати в месяц.

Что запрещено при взаимодействии с должником?

При любых контактах запрещено:

- применять к должнику и иным лицам физическую силу либо угрожать ее применением, угрожать убийством или причинением вреда здоровью;

- уничтожать или повреждать имущества либо угрожать уничтожением или повреждением имущества;

- применять методы взаимодействия, опасные для жизни и здоровья людей;

- оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие честь и достоинство должника и иных лиц;

- вводить должника и иных лиц в заблуждение относительно:

- правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства;

- передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования;

- принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к государственным органам.

Может ли кредитор или лицо по его поручению общаться с родственниками, членами семьи, друзьями, знакомыми должника? Взаимодействие с третьими лицами (члены семьи, друзья, соседи, коллеги и др.) возможно, но только при одновременном соблюдении следующих условий:

- имеется согласие должника на взаимодействие с третьими лицами;

- третьими лицами не выражено несогласие на осуществление взаимодействия.

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, взаимодействие незаконно.

Согласие на взаимодействие с третьими лицами должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа, содержащее в том числе согласие должника на обработку персональных данных.

Взаимодействие с третьими лицами должно проводиться по тем же принципам и правилам, как и общение с самим должником.