Приставы рекомендуют псковичам жаловаться на незаконные действия коллекторов
В Псковской области не зарегистрировано ни одной коллекторской организации. Однако сотрудники УФССП России по Псковской области рассматривают жалобы граждан на коллекторскую деятельность,
За первый квартал 2021 года должностными лицами регионального ведомства к рассмотрению принято 21 обращение, из них в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр, 4 обращения, в отношении микрофинансовых организаций - 10 обращений, в отношении кредитных организаций - 5 обращений, в отношении иных лиц - 2 обращения.
В основном граждане жаловались на превышение допустимо возможных контактов кредиторов или лиц, действующих от их имени, с физическими лицами (телефонные звонки, текстовые и голосовые сообщения); на контакты с третьими лицами либо лицами, не имеющими задолженности, телефоны которых содержатся в базе кредиторов; на психологическое давление, угрозы при осуществлении телефонных переговоров или в направляемых письмах.
В 2021 году вступили в законную силу уже 3 судебных решения о привлечении юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП Российской Федерации (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Выявленные правонарушения касались нарушения по содержанию почтового уведомления, превышения допустимого количества
При совершении любых противоправных действий со стороны организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, рекомендуется:
1. Зафиксировать правонарушение посредством
2. Сообщить об указанных фактах в региональное управление области, приложив к своему обращению документы и материалы, содержащие сведения о ваших долговых обязательствах, наименования коллекторской организации, данные лиц, которые осуществляли с вами взаимодействие.
Направить обращение можно по адресу: Псков, улица Текстильная, 3, или по электронной почте mail@r60.fssprus.ru.
Самые распространенные вопросы
Кто может заниматься деятельностью по возврату просроченной задолженности?
Согласно ст. 5 Закона №
1) кредитор, в том числе новый кредитор, при переходе к нему прав требования, например, в случае продажи долга;
2) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной организацией;
3) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности,
Таким образом, коллектором можно называть лицо, профессионально осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и включенное в государственный реестр (профессиональный взыскатель).
Какие действия по возврату просроченной задолженности законны?
Кредиторы и лица, действующие от их имени, имеют право контактировать с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие), телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, электронной и почтовой переписки.
Как часто разрешается осуществлять взаимодействие?
Встречаться с должником лично можно не более 1 раза в неделю (с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и в праздники).
Вести переговоры по телефону можно не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и в праздники.
Отправлять телеграфные, текстовые, голосовые и прочие сообщения по сетям электросвязи, подвижной радиотелефонной связи (
Ограничений по количеству почтовых отправлений нет.
Важным моментом являются следующие ограничения при взаимодействии с должником:
— любые контакты с должником запрещены с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 часов по местному времени в выходные/праздничные дни;
— личные встречи могут осуществляться не чаще одного раза в неделю;
— телефонные переговоры допускаются не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц;
— сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более двух раз в сутки, четырёх раз в неделю и шестнадцати в месяц.
Что запрещено при взаимодействии с должником?
При любых контактах запрещено:
- применять к должнику и иным лицам физическую силу либо угрожать ее применением, угрожать убийством или причинением вреда здоровью;
- уничтожать или повреждать имущества либо угрожать уничтожением или повреждением имущества;
- применять методы взаимодействия, опасные для жизни и здоровья людей;
- оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие честь и достоинство должника и иных лиц;
- вводить должника и иных лиц в заблуждение относительно:
- правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства;
- передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и
- принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к государственным органам.
Может ли кредитор или лицо по его поручению общаться с родственниками, членами семьи, друзьями, знакомыми должника? Взаимодействие с третьими лицами (члены семьи, друзья, соседи, коллеги и др.) возможно, но только при одновременном соблюдении следующих условий:
- имеется согласие должника на взаимодействие с третьими лицами;
- третьими лицами не выражено несогласие на осуществление взаимодействия.
Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, взаимодействие незаконно.
Согласие на взаимодействие с третьими лицами должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа, содержащее в том числе согласие должника на обработку персональных данных.
Взаимодействие с третьими лицами должно проводиться по тем же принципам и правилам, как и общение с самим должником.