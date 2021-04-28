Пропавшего в Красноярске мальчика нашли в заброшенном доме с мужчиной

19:53, 28 апреля 2021, ПАИ

В Красноярске нашли восьмилетнего мальчика, который 27 апреля ушёл на прогулку и пропал. Его обнаружили в заброшенном доме в компании взрослого мужчины, сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«В ближайшее время будет проведен допрос мужчины и ребёнка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.

Для поиска мальчика были задействованы сотрудники полиции по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые и волонтёры.