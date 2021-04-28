Артиллерийский снаряд обнаружен в Печорском районе
Артиллерийский снаряд обнаружен в Печорском районе. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
28 апреля сотрудники ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в ходе работ по посадке лесных насаждений в Печорском районе обнаружили артиллерийский снаряд предположительно времён Великой Отечественной войны.
На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и сотрудники службы спасения для последующего разминирования снаряда.
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