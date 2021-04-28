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Общество

В Дно раздавали прохожим георгиевские ленточки

Волонтёры раздавали прохожим ленточки. Это становится традицией. Фото газеты Дновец

В Дно волонтёры центра «ЗаоДно» сегодня раздавали прохожим георгиевские ленточки. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в редакции районной газеты «Дновец». 720 ленточек передано для раздачи в этом году в Дновский район. Ленточки уже переданы в школы, в волости района.
Акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая.

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