В Дно раздавали прохожим георгиевские ленточки
В Дно волонтёры центра «ЗаоДно» сегодня раздавали прохожим георгиевские ленточки. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в редакции районной газеты «Дновец». 720 ленточек передано для раздачи в этом году в Дновский район. Ленточки уже переданы в школы, в волости района.
Акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая.
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