В период майских праздников в Псковской области изменится время приема заявок на вывоз ТКО

12:41, 29 апреля 2021, ПАИ

В период майских праздников изменится время приема заявок на вывоз ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области - филиала ООО «Экопром».

Просим обратить внимание, что в период с 1 по 10 мая заявки на вывоз мусора будут приниматься с 9:00 до 11:00.

Оставить заявки на вывоз ТКО можно по телефонам: 8 (8112)20-17-99 (Псков), 8(81153) 6-94-28 (Великие Луки) или по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru.