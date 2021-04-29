Псковский Дом ремёсел приглашает на майские экспозиции
Дом ремёсел (Псков, ул. Некрасова, 8) приглашает псковичей и гостей города посетить выставки в пермод майских праздников 1, 3, 8 мая 2021 года с 15.00 до 19.00.
- «Вязание с Еленой Синюковой» - персональная выставка известной мастерицы насчитывает более 40 авторских моделей одежды. Пальто, пледы, джемпера, туники, кардиганы, блузоны, сарафан и платья выполнены в технике свободного вязания крючком, дополненные аппликацией, вышивкой, декоративными элементами.
- Выставка «Дочку в колыбельку, приданое в коробейку» - представлена примерами традиционных костюмов уникальной народной вышивки, ручного ткачества, шитья жемчугом, золотыми нитями, предметы быта, выполненные вручную. Все изделия воссозданы благодаря активной экспедиционной деятельности мастеров фольклорно-этнографического клуба «Василиса» из города Пушкин.
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28 апреля 2021
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