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Псковский Дом ремёсел приглашает на майские экспозиции

Авторская выставка вязаной одежды и выставка народных костюмов ручной работы ожидают псковичей и гостей города на майские праздники. Фото Псковский дом ремёсел

Дом ремёсел (Псков, ул. Некрасова, 8) приглашает псковичей и гостей города посетить выставки в пермод майских праздников  1, 3, 8 мая 2021 года с 15.00 до 19.00.

  • «Вязание с Еленой Синюковой» - персональная выставка известной мастерицы насчитывает более 40 авторских моделей одежды. Пальто, пледы, джемпера, туники, кардиганы, блузоны, сарафан и платья выполнены в технике свободного вязания крючком, дополненные аппликацией, вышивкой, декоративными элементами.
  • Выставка «Дочку в колыбельку, приданое в коробейку» - представлена примерами традиционных костюмов уникальной народной вышивки, ручного ткачества, шитья жемчугом, золотыми нитями, предметы быта, выполненные вручную. Все изделия воссозданы благодаря активной экспедиционной деятельности мастеров фольклорно-этнографического клуба «Василиса» из города Пушкин.
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