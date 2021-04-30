Путешествия, мультфильмы, кино: проект «Ветка» в Пскове подготовил афишу на май

10:33, 30 апреля 2021, ПАИ

В мае продолжает свою работу проект «Ветка» Псковского театра драмы, который объединяет киноклуб «Молоко и Сено», лекторий, кинотеатр «Арзамас», клуб путешествий «Тропы». Кроме того, в мае начинает свою работу проект «Профалиенация» («профессиональное сумасшествие»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Что можно увидеть в «Ветке» в мае?

- Встреча с трехкратным обладателем престижной международной премии World Press Photo.

- Кинопоказы в рамках проекта «Синематека» «Искусство Кино».

- Лекции о путешествиях по Латинской Америке, 1122 городам России и жизни на Командорских островах.

- Кинопоказы мировой классики с вступительными лекциями кинокритика Алексея Гусева.

- Мастер-класс по самообороне для поэтов, фотографов и художников от профессионального бойца ММА.

- Творческие встречи с мультипликатором Сашей Свирским, писателем Вадимом Левенталем и художником Андреем Свибовичем.

Следить за анонсами мероприятий можно в соцсетях «Ветки»: https://vk.com/vetka_pskov, @vetka_pskov.