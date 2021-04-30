Путешествия, мультфильмы, кино: проект «Ветка» в Пскове подготовил афишу на май
В мае продолжает свою работу проект «Ветка» Псковского театра драмы, который объединяет киноклуб «Молоко и Сено», лекторий, кинотеатр «Арзамас», клуб путешествий «Тропы». Кроме того, в мае начинает свою работу проект «Профалиенация» («профессиональное сумасшествие»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.
Что можно увидеть в «Ветке» в мае?
- Встреча с трехкратным обладателем престижной международной премии World Press Photo.
- Кинопоказы в рамках проекта «Синематека» «Искусство Кино».
- Лекции о путешествиях по Латинской Америке, 1122 городам России и жизни на Командорских островах.
- Кинопоказы мировой классики с вступительными лекциями кинокритика Алексея Гусева.
- Мастер-класс по самообороне для поэтов, фотографов и художников от профессионального бойца ММА.
- Творческие встречи с мультипликатором Сашей Свирским, писателем Вадимом Левенталем и художником Андреем Свибовичем.
Следить за анонсами мероприятий можно в соцсетях «Ветки»: https://vk.com/vetka_pskov, @vetka_pskov.
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