Пасхальный фестиваль пройдёт в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря с 4 по 9 мая

10:26, 02 мая 2021, ПАИ

Пасхальный фестиваль пройдёт в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря на Светлой седмице. Как сообщили Псковскому агентству информации в паломнической службе монастыря, праздник продлится несколько дней, с 4 по 9 мая.

Для гостей и жителей города выступят музыкальные коллективы различных направлений, молодые исполнители из клуба «Феникс» (Печоры), воспитанники школы искусств города Пскова, а также ребята из Изборского дома детского творчества.

Публикуем полную программу Пасхального фестиваля (6+):

4 мая (вторник):

14:00-15:00 – концерт сольного творчества (солисты ансамбля «Фолк-Феникс»),

15:00-16:00 – концерт группы «АртМастер» (г. Псков),

16:00-17:00 – группа «Рестарт».

5 мая (среда):

13:00-14:00 – группа «Сокол»,

14:00-16:00 – «Ансамбль старинной музыки» + студия танца «Витамин», театр «Балагуры» (Старый Изборск),

16:00-17:00 – Влад Скурихин (гитара, вокал).

6 мая (четверг):

13:00-15:00 – концерт воспитанников детской школы искусств (г. Псков),

15:00-17:00 – хор творческого объединения «Феникс», музыкально-роковая компания «ФуФайф» + «Гаражи»; вокально-инструментальный дуэт «А+П» (г. Псков).

7 мая (пятница):

13:30-15:20 – концертная программа с участием ансамблей «Фолк-Феникс», «Весёлые огурцы», «Движ-Париж», «Ансамбля старинной музыки», студии танца «Витамин» (Старый Изборск), а также с участием педагогов и воспитанников воскресной школы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря,

15:00-15:20 – театр «Балагуры» и студия танца «Витамин» (Старый Изборск),

16:00-17:00 – концерт народной музыкальной компании «РазноСолы» (г. Псков).

8 мая (суббота):

13:30-14:30 – группа «Сокол», хор творческого объединения «Феникс»,

14:30-17:00 – концерт музыкально-роковой компании «ФуФайф» + «Гаражи» (воспитанники «Феникса»), вокально-инструментальный дуэт «А+П» (Псков).

9 мая (воскресенье):

14:00-15:30 – праздничный концерт, посвящённый Великой Победе. Солистка – Елена Федина (Псков),

15:30-16:00 – «Ансамбль старинной музыки».

Фестиваль состоится в Печорах по адресу Юрьевская улица, дом 82а. Мероприятия пройдут с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Обязательны масочный режим и соблюдение социальной дистанции.