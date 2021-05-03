На телебашнях страны включили подсветку в поддержку акции «Бессмертный полк»

22:29, 03 мая 2021, ПАИ

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На телебашнях по всей России включили подсветку в знак поддержки акции «Бессмертный полк», сообщил Первый канал. На Останкинской башне — изображение георгиевской ленты и надпись «Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто».

9 мая акция, как и планировалось, пройдет в онлайн-формате. Традиционное шествие может состояться 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусом.