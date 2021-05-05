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Происшествия

Избивший жену стулом пскович предстанет перед судом

48-летний житель Псковского района, который избил стулом жену, предстанет перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что днём 28 февраля виновный вместе с супругой находились в своей квартире в деревне Борисовичи Псковского района. Они распивали спиртное на кухне, после чего жена ушла спать. Однако супруг разбудил ее и устроил скандал на почве ревности к соседу. В ходе конфликта мужчина бросил в жену стул, от чего она упала на пол. Затем злоумышленник вновь взял в руки стул и нанес им несколько ударов по спине и голове потерпевшей, причинив легкий вред её здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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