Избивший жену стулом пскович предстанет перед судом

12:55, 05 мая 2021, ПАИ

48-летний житель Псковского района, который избил стулом жену, предстанет перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что днём 28 февраля виновный вместе с супругой находились в своей квартире в деревне Борисовичи Псковского района. Они распивали спиртное на кухне, после чего жена ушла спать. Однако супруг разбудил ее и устроил скандал на почве ревности к соседу. В ходе конфликта мужчина бросил в жену стул, от чего она упала на пол. Затем злоумышленник вновь взял в руки стул и нанес им несколько ударов по спине и голове потерпевшей, причинив легкий вред её здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.