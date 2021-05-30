В электронном праймериз «Единой России» в Псковской области уже проголосовало 21,5 тысяч избирателей

08:22, 30 мая 2021, ПАИ

По данным на утро 30 мая, в электронном предварительном голосовании «Единой России» на портале pg.er.ru уже приняли участие 21456 избирателей Псковской области. Всего зарегистрировались – 23750 выборщиков. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщили в региональном отделении партии.

В 8 утра на территории региона открылись 119 участков для очного голосования по определению кандидатов от «Единой России» на выборах в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов.

Адреса участковых счетных комиссий опубликованы на официальном сайте регионального отделения партии.

Информацию о процедуре голосования, а также об участковых счетных комиссиях можно также узнать по телефону горячей линии - 8-800-444-07-13.

Электронное предварительное голосование завершится одновременно с очным, в 20:00 30 мая.