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Общество

ПсковГУ приглашает родителей абитуриентов на онлайн-семинар по вопросам поступления

15 июня в 19:00 в Псковскому государственном университете пройдет онлайн-семинар для родителей абитуриентов по вопросам поступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Ответы на вопросы родители 11-классников смогут получить из первых уст: в семинаре примет участие ответственный секретарь либо заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии ПсковГУ.

На семинаре обсудят: максимальное количество специальностей или направлений подготовки для подачи документов; вступительные испытания: ЕГЭ, профессиональные и творческие испытания, проводимые вузом самостоятельно; минимальные баллы, проходные баллы; сроки подачи документов; необходимые документы: заявление поступающего, согласие на обработку персональных данных, согласие на зачисление; способы подачи документов; целевой приём; поступление на специальности СПО и в вуз после окончания СПО; ответы на часто задаваемые вопросы.

Представители родительского сообщества могут посетить семинар лично по предварительной записи с соблюдением всех ограничительных мер, препятствующих распространению коронавируса. Количество очных участников ограничено.

Записаться можно здесь и по телефону +7-921-607-51-00.

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