Александр Котов: Все озвученные Общественной палатой проблемы будут в поле зрения областного Собрания

15:33, 10 июня 2021, ПАИ

Все озвученные Общественной палатой Псковской области проблемы будут в поле зрения областного Собрания. Об этом заявил спикер регионального парламента Александр Котов во время первого заседания Общественной палаты пятого состава 10 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов поздравил членов Общественной палаты Псковской области с избранием. «От лица Псковского областного Собрания поздравляю вас с избранием и вхождением в состав нового, пятого состава Общественной палаты, – сказал он. – За время деятельности этого общественного института выработан достаточно большой позитивный опыт работ, вы сможете, опираясь на него, успешно продолжать работу».

Спикер облсобрания напомнил, что Общественная палата обладает правом законодательной инициативы. «У вас есть возможность разработать и внести на рассмотрение Псковского областного Собрания тот или иной законопроект, который будет отвечать актуальной повестке. Со своей стороны хочу сказать, что областное Собрание готово к работе с вами. В чём-то наши задачи схожи, вы являетесь представителями жителей, так же как и депутаты Псковского областного Собрания», – отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что все озвученные членами Общественной палаты Псковской области проблемы будут в поле зрения Псковского областного Собрания. «Хочу, чтобы наиболее активные из вас возглавили и Общественную палату и рабочие органы, чтобы Общественная палата развивалась и была представителем интересов жителей Псковской области», – заключил спикер облсобрания.