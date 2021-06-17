Цены на услуги в Псковской области незначительно снизились

10:03, 17 июня 2021, ПАИ

В Псковской области цены на услуги незначительно снизились. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Центробанка.

Как отметили эксперты ЦБР, годовой прирост цен на услуги в регионе уменьшился в мае до 2,39% после 2,54% в предыдущем месяце.

Дождливая погода в регионе в мае текущего года отразилась на снижении спроса на услуги мойки автомобилей и, как следствие, замедлении годовых темпов прироста цен на нее. Эффект высокой ценовой базы прошлого года на услуги шиномонтажа, когда карантинные меры активизировали использование личного автотранспорта и увеличили спрос на его ремонт и техническое обслуживание, повлиял на замедление годовых темпов прироста цен на данный вид услуг в мае текущего года.

Эффект базы в динамике цен на услуги сотовой связи отразился на снижении цен в годовом выражении в мае текущего года. В прошлом году цены росли ускоренными темпами на фоне увеличения спроса из-за перехода на удаленный формат работы и учебы, а также повышения стоимости тарифов одним из крупных операторов.