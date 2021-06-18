Переболевшие COVID-19 с 1 июля смогут пройти углубленную диспансеризацию

15:41, 18 июня 2021, ПАИ

​

С1 июля по поручению президента России во всей стране начнётся углублённая диспансеризация для граждан, переболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Российской федерации.

«Теперь эти пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Особенно это важно для тех, кто переболел в тяжёлой форме. У многих уже после выздоровления ухудшилось самочувствие, обострились хронические заболевания», – рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Диспансеризация пройдет для всех в два этапа. В первый входят семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта. Также могут добавить к этому списку анализ на определение концентрации D-димера в крови, чтобы оценить наличие или отсутствие тромбообразования.

На сайте правительства уточнили, что все анализы будет возможно сделать за день, а по их результатам выяснится наличие осложнений или развития хронических заболеваний. Если будут какие-то подозрения, пациента направят на второй этап, в который входят три обследования: эхокардиография, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

В случае выявления осложнений или хронических заболеваний, пациенту будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация. Приглашение на диспансеризацию получат переболевшие в средней или тяжелой форме по телефону, с ними свяжутся сотрудники из поликлиник, к которым они привязаны.