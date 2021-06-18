Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Переболевшие COVID-19 с 1 июля смогут пройти углубленную диспансеризацию

Фото Pixabay.com

С1 июля по поручению президента России во всей стране начнётся углублённая диспансеризация для граждан, переболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Российской федерации. 

«Теперь эти пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Особенно это важно для тех, кто переболел в тяжёлой форме. У многих уже после выздоровления ухудшилось самочувствие, обострились хронические заболевания», – рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин. 

Диспансеризация пройдет для всех в два этапа. В первый входят семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта.  Также могут добавить к этому списку анализ на определение концентрации D-димера в крови, чтобы оценить наличие или отсутствие тромбообразования. 

На сайте правительства уточнили, что все анализы будет возможно сделать за день, а по их результатам выяснится наличие осложнений или развития хронических заболеваний. Если будут какие-то подозрения, пациента направят на второй этап, в который входят три обследования: эхокардиография, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.  

В случае выявления осложнений или хронических заболеваний, пациенту будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация. Приглашение на диспансеризацию получат переболевшие в средней или тяжелой форме по телефону, с ними свяжутся сотрудники из поликлиник, к которым они привязаны. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Проголосовать >>>

18 июня 2021

Теперь можно получить посылку за другого человека по электронной доверенности

18 июня 2021

Россия может возобновить полеты в Турцию с 1 июля
18 июня 2021

Более 100 псковичей скончались от рака прямой кишки в прошлом году
18 июня 2021

Жулики атакуют: пять способов определить телефонного афериста
18 июня 2021

Билет на поезд из Пскова в Москву можно купить со скидкой 30%
18 июня 2021

В Пскове презентовали турпотенциал Невельского района
18 июня 2021

На три дня закроют движение транспорта на улице Гатчинской в Пскове
18 июня 2021

Где ваша персональная розетка. Или откуда брать энергию, если ее не хватает

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...