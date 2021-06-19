Публикуем видео и подробности пожара в Гдове

10:48, 19 июня 2021, ПАИ

Стала известна предположительная причина пожара в квартире на улице Никитина в Гдове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 20:14 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме. В ходе ликвидации возгорания спасли 3 человека, эвакуировали - 20.

В результате пожара пострадал 46-летний мужчина, предположительно, хозяин горевшей квартиры. По предварительным данным, пострадавший получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.