Контактирующих с детьми псковичей обяжут прививаться или предоставлять еженедельный тест
Контактирующих с детьми псковичей обяжут прививаться или предоставлять еженедельный тест. Об этом на заседании оперштаба 22 июня заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«С тем учётом, что вирус стал более агрессивным в отношении молодых людей, необходимо дополнительно проработать требования к тем, кто работает с детьми и подростками. Такие работники должны либо вакцинироваться, либо предоставлять ПЦР-тест раз в неделю за свой счёт», - сообщил глава региона.
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
«Потом смысла не будет»: во избежание осенней волны коронавируса Михаил Ведерников рекомендовал привиться сейчас
Контактирующих с детьми псковичей обяжут прививаться или предоставлять еженедельный тест
Введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан не исключают в Псковской области