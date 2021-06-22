Контактирующих с детьми псковичей обяжут прививаться или предоставлять еженедельный тест

15:45, 22 июня 2021, ПАИ

Контактирующих с детьми псковичей обяжут прививаться или предоставлять еженедельный тест. Об этом на заседании оперштаба 22 июня заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«С тем учётом, что вирус стал более агрессивным в отношении молодых людей, необходимо дополнительно проработать требования к тем, кто работает с детьми и подростками. Такие работники должны либо вакцинироваться, либо предоставлять ПЦР-тест раз в неделю за свой счёт», - сообщил глава региона.