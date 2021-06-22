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Происшествия

В посёлке Кунья Псковской области горят хозпостройки у жилого дома

Сгорели гараж и легковой автомобиль. Фото ПАИ

Горят хозпостройки во дворе многоквартирного дома по ул.Дзержинского, 90 в посёлке Кунья. По словам очевидцев, загорелся гараж, затем и рядом стоящий сарай. В гараже сгорел легковой автомобиль и, что опасно, занялись сложенные там дрова. Сигнал на пост поступил в 18:35. Через 2 минуты пожарные куньинский части ПЧ-15 были на месте. Сейчас удалось спасти стоящую впритык баню. На месте также полиция и скорая помощь. Задействованы 2 пожарных расчета. Местные жители активно помогают пожарным, гася небольшие очаги вёдрами с водой.

  • Пожар в посёлке Кунья
    Фото: ПАИ
  • Пожар в посёлке Кунья
    Фото: ПАИ
  • Пожар в посёлке Кунья
    Фото: ПАИ
  • Пожар в посёлке Кунья
    Фото: ПАИ
  • Пожар в посёлке Кунья
    Фото: ПАИ
  • Пожар в посёлке Кунья
    Фото: ПАИ
  • Пожар в посёлке Кунья
    Фото: ПАИ
  • Пожар в посёлке Кунья
    Фото: ПАИ

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