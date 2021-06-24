Ручная граната и 18 артснарядов найдены в Псковской области

09:25, 24 июня 2021, ПАИ

Ручная граната и 18 артснарядов найдены в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

23 июня в дер. Барбаши Псковского района найдена граната. Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова идентифицировала ручную гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

В тот же день вблизи деревни Ершово Псковского района найдено 18 единиц взрывоопасных предметов. Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова идентифицированы артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны калибра 76 мм.