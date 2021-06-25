Еще четыре жителя Псковской области скончались от коронавируса
В Псковской области от коронавируса за сутки скончались четыре человека. Как пишет официальный Telegram-канал региона, общее количество жертв коронавируса достигло 455.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 39 173 человека, выздоровело 33 174. Всего лабораториями региона было проведено 412 062 теста на коронавирус.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к ставкам на спорт?
25 июня 2021
Виктор Остренко: Разница в тарифах на утилизацию ТКО вызывает у сельских жителей вопросы и настороженность
25 июня 2021
С 25 июня в Псковской области междугородние автобусы № 662 и 516 будут ходить еженедельно
25 июня 2021
Алексей Севастьянов – о работе «Экопрома»: Динамика положительная, но расслабляться рано