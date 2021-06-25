Еще четыре жителя Псковской области скончались от коронавируса

12:12, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса за сутки скончались четыре человека. Как пишет официальный Telegram-канал региона, общее количество жертв коронавируса достигло 455.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 39 173 человека, выздоровело 33 174. Всего лабораториями региона было проведено 412 062 теста на коронавирус.