Три человека пострадали в ДТП в Себежском районе

16:56, 26 июня 2021, ПАИ

26 июня на трассе Москва — Рига в Себежском районе произошло столкновение двух автомобилей, передаёт корреспондент газеты «Призыв».

Грузовой автомобиль «Соболь» при повороте налево столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, который в этот момент совершал обгон. Оба транспортных средства ехали из Пустошки в Идрицу.

В результате аварии пострадали три пассажира ВАЗа, которых увезли в Великолукскую больницу. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.