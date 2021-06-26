Три человека пострадали в ДТП в Себежском районе
26 июня на трассе Москва — Рига в Себежском районе произошло столкновение двух автомобилей, передаёт корреспондент газеты «Призыв».
Грузовой автомобиль «Соболь» при повороте налево столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, который в этот момент совершал обгон. Оба транспортных средства ехали из Пустошки в Идрицу.
В результате аварии пострадали три пассажира ВАЗа, которых увезли в Великолукскую больницу. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.
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