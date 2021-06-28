Утонувшего в Ловати мужчину ищут в Великих Луках

13:06, 28 июня 2021, ПАИ

Мужчину, утонувшего в Ловати, ищут в Великих Луках. Об этом сообщает портал Луки. ру.

27 июня поступило сообщение о том, что в реке Ловать на набережной Рябики в Великих Луках, предположительно, утонул мужчина.

На место происшествия прибыли водолазы поисково-спасательного отряда города Великие Луки. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

По нашим данным, глубина исследуемого участка реки достигает 4 метров. Поиски осложнены условиями плохой видимости.

В поисках задействованы 2 единицы техники и 4 единицы личного состава.