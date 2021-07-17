Норма весеннего призыва выполнена в Западном военном округе

09:24, 16 июля 2021, ПАИ

Норма весеннего призыва выполнена на сборных пунктах военных комиссариатов Западного военного округа. Первые новобранцы уже прибыли в воинские части для прохождения службы, сообщает пресс-служба ЗВО.

Молодых военнослужащих транспортировали на военном транспорте, который прошел дезинфекцию в стационарном парке пункта постоянной дислокации, а также перед погрузкой личного состава и по прибытии команд к месту назначения.

Каждому военнослужащему провели комплексную проверку и специальную обработку одежды, обуви и открытых частей тела.

Перед тем как личный состав заселился в казармы, спальные помещения продезинфицировали, как и лестничные марши, фасад зданий и прилегающих территорий. Дезинфекция проводилась при помощи войсковых штатных комплектов для специальной обработки.