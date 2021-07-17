34 человека госпитализировали в Псковскую инфекционную больницу за сутки

11:27, 16 июля 2021, ПАИ

34 человека госпитализировали в Псковскую областную инфекционную больницу за 15 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.

В частности, в Пскове в приёмный покой инфекционной больницы в состоянии средней степени тяжести на третий день болезни поступила 22-летняя девушка, находящаяся на четвертой неделе беременности.

Компьютерная томография показала 25-процентное поражение лёгочной ткани, сатурация – 91 %.