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Общество

Срок действия подлежащих замене паспортов продлили в России

Граждане РФ смогут заменить паспорта при достижении возраста 20 и 45 лет в течение 90 дней. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В настоящее время паспорт, подлежащий замене, является недействительным с момента исполнения 20 или 45 лет. На период оформления документа, которое занимает от 10 до 30 дней, гражданин получает временное удостоверение личности. Однако с ним нельзя оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг.

Теперь же паспорт будет оставаться действительными до дня оформления нового, но не более чем 90 дней после достижения указанного возраста.

Кроме того, продлен срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней.

Упомянутые нормы вступят в силу с момента официального опубликования постановления.

А с 1 июля 2022 года начнёт действовать еще одна новация: срок оформления российского паспорта будет составлять не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, где подано заявление — по месту жительства или по месту пребывания. В данный момент срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.

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