Пскович получил ножевое ранение в ходе семейной разборки

16:30, 16 июля 2021, ПАИ

В Псковском районе 31-летней местной жительнице грозит до 10 лет тюрьмы за поножовщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 15 июля в квартире дома по улице М. Егорова в деревне Борисовичи между супругами произошла ссора на семейно-бытовой почве. В результате жена нанесла мужу проникающее ножевое ранение. 38-летний мужчина был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).