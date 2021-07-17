Губернатор – об организации восстановления электроснабжения: Нас такая работа не устраивает

14:01, 17 июля 2021, ПАИ

Глава региона в первую очередь напомнил о грозовом фронте, который прошёл над южными и восточными районами в конце июня, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«В регионе повторился сценарий новогодних праздников. Ураганы оставили без света тысячи жителей области. Конечно, от стихии сложно защититься, тем более когда речь идёт о погодных аномалиях, которые вызывали водяные смерчи и затапливали городские улицы. Тем не менее в Псковской области последствия непогоды регулярно выходят за все разумные границы», – сказал Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в новогодние праздники без света находились до 20 тысяч человек одновременно, в мае — порядка 3 тысяч человек, в июне — около 30 тысяч человек.

Губернатор заметил, что в природный катаклизм превращается любая непогода. Даже кратковременные грозы на этой неделе привели к тому, что без света осталось порядка 4,5 тысячи человек.

«Масштабы последствий вызывают справедливые вопросы о состоянии энергосетевого комплекса Псковской области и качестве его обслуживания. Но ещё большее возмущение жителей вызывают сроки восстановительных работ», – отметил глава региона.

Он напомнил, что в Великих Луках не было света в полном объёме в течение трёх недель, население в деревнях по 12 дней оставалось без электроснабжения со сложностями подачи воды, разряженными телефонами, отключёнными холодильниками и пропавшими продуктами.

«Каждый час без света — это прямой материальный ущерб, который Россети возмещать не планируют. Нас такая работа не устраивает. Мы договаривались, что компания вплотную возьмётся за модернизацию энергосетевого комплекса Псковской области. Причём безотлагательно и уже в этом году. Сейчас середина июля. При этом Россети по-прежнему ограничиваются плановой работой и лишь незначительно расширили программу на наиболее уязвимых участках. Но и эти участки, несмотря на все предпринимаемые действия, снова пострадали от неблагоприятных погодных явлений», — подчеркнул губернатор.

Генеральный директор «Россети Северо-Запад » Артём Пидник в свою очередь детально проинформировал о работе, которая была проведена компанией для ликвидации последствий прохождения грозового фронта.

Участниками совещания были рассмотрены варианты корректировки мероприятий инвестиционной программы «Россети Северо-Запад» в Псковской области, а также меры, которые необходимо принять для повышения надёжности электросетевого комплекса региона. В рамках заседания были обсуждены предложения, направленные на улучшение ситуации, прозвучавшие как от администрации области, так и от сетевой компании.