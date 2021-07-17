Двое детей пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Двое детей пострадали в результате ДТП в Стругокрасненском районе, передаёт корреспондент газеты «Струги».
Авария произошла 17 июля около 16:00 в деревне Хредино Стругокрасненского района.
37-летний пскович за рулём автомобиля Lada Vesta, поворачивая налево с обочины, не уступил дорогу автомобилю Renault Kangoo под управлением 41-летнего мужчины.
В результате столкновения пострадали пассажиры автомобиля Renault – женщина и двое детей. Пострадавших госпитализировали в Псковскую областную больницу.
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