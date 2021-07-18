День металлурга отмечается сегодня в России

09:07, 18 июля 2021, ПАИ

Сегодня, 18 июля, отмечается День металлурга. Он празднуется ежегодно в третье воскресенье июля, пишет сalend.ru.

День металлурга был учреждён 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны после разрушительной войны.

День металлурга подтвердил свой статус в 1980 и в 1988 годах, когда Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника. Он сохранился в календаре и после распада СССР, причём не только в России, но и в Белоруссии, и на Украине, и в Казахстане.

Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с чёрной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.

Археологические находки свидетельствуют, что человек научился обрабатывать металл ещё в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры. Еще в античном мире возникло представление о трёх веках человечества – каменном, бронзовом и железном.