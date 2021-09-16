7 суток ареста получил гдович за уклонение от обязательных работ

15:39, 16 сентября 2021, ПАИ

За многократное уклонение от обязательных работ, житель Гдова привлечен к административной ответственности, сообщает Пресс-служба ФССП России.

Судебный пристав-исполнитель Гдовского района установил, что мужчина уклонялся от выполнения обязательных работ. В общей сложности гдович должен был отработать 290 часов.

По сообщению Пресс-службы, должнику выдавалось направление к месту отбытия наказания, разъяснялся порядок, условия, сроки отбывания наказания и вручалось предупреждение об административной ответственности за уклонение от обязательных работ.

В отделение судебных приставов гражданин был доставлен принудительно, где в отношении него составили 12 протоколов по статье ч.4 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Теперь мужчине необходимо отбыть семь суток ареста и отработать все неотработанные часы обязательных работ.