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Общество

7 суток ареста получил гдович за уклонение от обязательных работ

 

За многократное уклонение от обязательных работ, житель Гдова привлечен к административной ответственности, сообщает Пресс-служба ФССП России.

Судебный пристав-исполнитель Гдовского района установил, что мужчина уклонялся от выполнения обязательных работ. В общей сложности гдович должен был отработать 290 часов.

По сообщению Пресс-службы, должнику выдавалось направление к месту отбытия наказания, разъяснялся порядок, условия, сроки отбывания наказания и  вручалось предупреждение об административной ответственности за уклонение от обязательных работ.

В отделение судебных приставов гражданин был доставлен принудительно, где в отношении него составили 12 протоколов по статье ч.4 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Теперь мужчине необходимо отбыть семь суток ареста и отработать все неотработанные часы обязательных работ.

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