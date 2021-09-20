Запущен новый сервис делегирования полномочий

11:50, 20 сентября 2021, ПАИ

Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития запустила сервис делегирования полномочий, который позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России, сообщает пресс-центр Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» на портале госуслуг сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут подавать заявления, используя личный кабинет организации.

Как сообщает пресс-центр, делегировать полномочия можно любому сотруднику организации. Эта система поможет отказаться от бумажной доверенности поверенному сотруднику, и после получения полномочий он может воспользоваться такими сервисами, как: подача заявлений и ходатайств, объяснений, жалоб, также предоставлять информацию по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

В ФССП уточняют, что этот сервис повысит удобство подачи обращений к судебным приставам и уменьшит риски мошенничества.