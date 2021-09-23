Псковские археологи продемонстрировали сумку из раскопа на площади Ленина

21:10, 23 сентября 2021, ПАИ

Сумку из раскопа на площади Ленина из слоя XIV-XV веков продемонстрировали псковские археологи. Артефакт сохранился с содержимым – свечкой и фрагментами ткани. Как сообщают учёные, сумка законсервирована и ждёт специалиста по тканям, чтобы продолжить дальнейшее изучение содержимого.