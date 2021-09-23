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Общество

Псковские археологи продемонстрировали сумку из раскопа на площади Ленина

Сейчас сумка законсервирована для дальнейшего изучения. Фото Instagram

Сумку из раскопа на площади Ленина из слоя XIV-XV веков продемонстрировали псковские археологи. Артефакт сохранился с содержимым свечкой и фрагментами ткани. Как сообщают учёные, сумка законсервирована и ждёт специалиста по тканям, чтобы продолжить дальнейшее изучение содержимого. 

 

 

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