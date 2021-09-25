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Общество

Спиртное пыталась украсть женщина из магазина в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

24 сентября в 14:10 экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте — в магазине на улице Вокзальной —сработала кнопка тревожной сигнализации. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 35-летнюю великолучанку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.

По данному факту проводится проверка.

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