Спиртное пыталась украсть женщина из магазина в Великих Луках

10:10, 25 сентября 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

24 сентября в 14:10 экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте — в магазине на улице Вокзальной —сработала кнопка тревожной сигнализации. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 35-летнюю великолучанку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.

По данному факту проводится проверка.