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Псковичи Александр Кузьмин и Алексей Гиацинтов представят регион на шоу «Русский ниндзя»

Президент Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин и спортсмен Алексей Гиацинтов представят регион на спортивно-развлекательном шоу «Русский ниндзя» на канале СТС. Об этом Александр Кузьмин сообщает в своём Instagram.

«Русский ниндзя» — российская версия формата Ninja Warrior. Шоу о сильных телом и духом приобрело мировую известность благодаря фирменной полосе препятствий, которая усложняется от этапа к этапу и которую венчает финальное испытание — «Гора Мидорияма».

На отборочной стадии соревнований участникам необходимо успешно преодолеть шесть препятствий, не сорвавшись в воду. Прохождение требует серьёзной физической подготовки, и далеко не каждый, даже подготовленный, атлет способен дойти до конца. В полуфиналах полоса препятствий становится на порядок сложнее. Финал разбит на три самостоятельных этапа, где к тому же действует ограничение по времени.

Каждое препятствие в шоу способно остановить даже самого крепкого и ловкого атлета. Но есть и те, что единодушно признаны самыми коварными, теми, кто проходил трассу Ninja Warrior в разных странах. Среди них – «Кольцевая дорога», «Железные тюльпаны» (отборочная стадия), «Бешеный воркаут», «Свободный подъём» (полуфиналы), «Восхождение ниндзя», «Над обрывом» и, конечно, «Гора Мидорияма» (финал).

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