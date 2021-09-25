Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, корректирующий условия выплаты премий госслужащим

23:40, 25 сентября 2021, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим, пишет ТАСС.

Законопроектом предлагается «придать универсальное значение премии», выплачиваемой госслужащим. Это значит, что премирование будет осуществляться не только за выполнение особо важных заданий, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей.

Кроме того, инициативой предлагается установить полномочия кабмина «по определению правил исчисления денежного содержания федерального гражданского служащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы».

Реализация данного проекта запланирована на 1 января следующего года.