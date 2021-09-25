Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, корректирующий условия выплаты премий госслужащим

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, корректирующий условия выплаты премий федеральным гражданским служащим, пишет ТАСС.

Законопроектом предлагается «придать универсальное значение премии», выплачиваемой госслужащим. Это значит, что премирование будет осуществляться не только за выполнение особо важных заданий, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей.

Кроме того, инициативой предлагается установить полномочия кабмина «по определению правил исчисления денежного содержания федерального гражданского служащего и порядка формирования фонда оплаты труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы».

Реализация данного проекта запланирована на 1 января следующего года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

25 сентября 2021

Фильм «Море волнуется раз» получил главный приз «Кинотавра»
25 сентября 2021

«Street Workout Псков» приглашает жителей города на занятия по различным направлениям воркаута
25 сентября 2021

Цены на услуги такси в России могут вырасти после введения новых ограничений для водителей
25 сентября 2021

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили великолучанам о ПДД для пешеходов

25 сентября 2021

В США у домашнего хорька обнаружили коронавирус

25 сентября 2021

Псковичей предупредили об аварийном знаке «Пешеходный переход» на перекрёстке ул. Коммунальной и Восточного проезда
25 сентября 2021

Бывший сотрудник службы охраны певицы Бритни Спирс рассказал о постоянном наблюдении за ней
25 сентября 2021

26 сентября в Печорах состоится концерт органной музыки «Бах, Вьерн, Гильман»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...