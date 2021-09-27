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Общество

В Госдуму внесли законопроект о замене названия должности губернаторов на глав региона

В Госдуму внесли законопроект о замене названия должности губернаторов на глав регионов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ», — пояснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА Новости.

Для всех регионов страны устанавливается общее наименование должности губернатора – «глава субъекта РФ, а также наименование высшего исполнительного органа — «правительство субъекта Российской Федерации».

В целях обеспечения стабильности системы публичной власти срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ устанавливается пять лет (сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать пять лет).

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