Капитальный ремонт водопропускной трубы в Дедовичском районе завершен

09:53, 28 сентября 2021, ПАИ

Капитальный ремонт водопропускной трубы на 24-м километре дороги Шапинка - Мухарево в Дедовичском районе завершен, сообщила пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с тем что железобетонная труба находилась в аварийном состоянии, а отдельные ее элементы были разрушены, звенья разошлись, образовав просадку автодорожного полотна, были необходимы ремонтно-восстановительные работы.

Дедовичский филиал ГБУ ПО «Псковавтодор» неоднократно провел восстановительные работы для обеспечения проезда по участку автомобильной дороги над трубой в весенне-осенний период.

Подрядчиком стала организация ООО «СтройМостРегион», работающая по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Из бюджета региона направили порядка 11,6 миллиона рублей для проведения работ.

Перед укладкой трубы организовали временный объезд, русло трубы расчищено от деревьев и кустарников, провели земляные и укрепительные работы. Также подрядчик восстановил дорожную одежду: выполнил устройство дренирующего слоя из песка, восстановил слой основания из гравийной смеси и покрытия из щебено-песчано-гравийной смеси.

На данный момент установили двухочковую водопропускную трубу, выполненную из гофрированного оцинкованного металла. Длина сооружения составляет 32 метра. Каждое отверстие защищено от преждевременной коррозии заводской полимерной гидроизоляцией.