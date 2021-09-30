За кражу из машины и езду в нетрезвом виде пскович предстанет перед судом

09:55, 30 сентября 2021, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет мужчина за кражу магнитолы, сабвуфера и денег из машины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Мужчина украл оборудование и деньги из незапертой машины во дворе одного из домов в городе. Ущерб составил 17 600 рублей. Кроме того, в другой день он сел за руль нетрезвым, хотя ранее его привлекали к административной ответственности за это. Его поймали сотрудники ДПС.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 и части 1 статьи 264.1 УК РФ. Санкция в первом случае предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, во втором — лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.