Более шести тысяч жителей Псковской области воспользовались подпиской СберПрайм

13:18, 30 сентября 2021, ПАИ

Подпиской СберПрайм воспользовались уже более 190 тысяч клиентов Северо-Западного банка, из них более шести тысяч – жители Псковской области. Среди лидеров – Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

В подписку включены основные сервисы Сбера – онлайн-кинотеатр Okko, агрегатор такси Ситимобил, служба доставки заказов из ресторанов Delivery Club и другие.

Председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо рассказал, что к годовщине сервиса пользователей ждала акция «Счастливая покупка», запущенная «СберСпасибо».

«Мы приглашаем всех жителей СЗФО принять в ней участие и получить приятные подарки», - добавил Виктор Вентимилла Алонсо.

С 24 сентября по 1 октября 2021 года участники программы лояльности «СберСпасибо», совершая покупки по карте в сервисах подписки СберПрайм, получат повышенные начисления бонусов до 100% за каждую покупку, а также получат шанс стать обладателями 1 млн бонусов (его получат пять участников с наибольшим количеством покупок от 1000 рублей в сервисах СберПрайма в период акции).

В настоящее время клиентами СберПрайма являются более трёх миллионов человек. Подключить сервис можно через мобильное приложение «СберБанк Онлайн», выбрав из семейства подписок наиболее подходящую для себя.