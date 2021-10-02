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Общество

Более шести тысяч жителей Псковской области воспользовались подпиской СберПрайм

Подпиской СберПрайм воспользовались уже более 190 тысяч клиентов Северо-Западного банка, из них более шести тысяч – жители Псковской области. Среди лидеров – Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

В подписку включены основные сервисы Сбера – онлайн-кинотеатр Okko, агрегатор такси Ситимобил, служба доставки заказов из ресторанов Delivery Club и другие.

Председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо рассказал, что к годовщине сервиса пользователей ждала акция «Счастливая покупка», запущенная «СберСпасибо».

«Мы приглашаем всех жителей СЗФО принять в ней участие и получить приятные подарки», - добавил Виктор Вентимилла Алонсо.

С 24 сентября по 1 октября 2021 года участники программы лояльности «СберСпасибо», совершая покупки по карте в сервисах подписки СберПрайм, получат повышенные начисления бонусов до 100% за каждую покупку, а также получат шанс стать обладателями 1 млн бонусов (его получат пять участников с наибольшим количеством покупок от 1000 рублей в сервисах СберПрайма в период акции).

В настоящее время клиентами СберПрайма являются более трёх миллионов человек. Подключить сервис можно через мобильное приложение «СберБанк Онлайн», выбрав из семейства подписок наиболее подходящую для себя.

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