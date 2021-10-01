Избранный глава Куньинского района официально вступил в должность

15:54, 01 октября 2021, ПАИ

1 октября избранный глава Куньинского района Олег Лебедев официально вступил в должность. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

На торжественную церемонию инаугурации приехали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что позади насыщенная сложная и большая избирательная кампания, по результатам которой Псковская область получила вместо одного двух представителей в Государственной Думе. «Избран новый состав Псковского областного Собрания депутатов, избраны два главы района, одним из которых является Олег Николаевич. У нас кампания была достаточно насыщенная, и в вашем районе явка значительно выше, чем в среднем по Псковской области. Это говорит о неравнодушии жителей Куньинского района, об их активной гражданской позиции и искреннем желании изменить жизнь в районе к лучшему. Тот кредит доверия, который жители района оказали Олегу Николаевичу, мы все нашей командой воспринимаем как общий кредит доверия и со своей стороны сделаем все, чтобы его оправдать. Олег Николаевич, желаю вам сил, здоровья, мудрости, успехов и, самое главное, результативной совместной работы на благо жителей района», - сказал губернатор.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил Олега Лебедева со вступлением в должность от лица Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично. «Вы одержали убедительную и уверенную победу с высоким результатом — это свидетельство того, что предыдущие пять лет в должности главы района вы работали добросовестно, люди вам верят, люди вас уважают. Самое главное, с вами люди связывают дальнейшее развитие Куньинского района. Конечно, во второй раз работать будет сложнее, груз ответственности будет больше. У вас за плечами большой опыт работы, рядом с вами команда, которая работает здесь на муниципальном уровне, вас всегда поддерживает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Мы со своей стороны, депутаты Псковского областного Собрания, готовы оказывать помощь и поддержку, у нас есть депутаты Государственной Думы, сенаторы от Псковской области. Если мы будем работать одной большой командой, у нас все получится. Желаю вам доброго здоровья, сил, терпения, успешной работы и выполнения всех задач, которые стоят перед муниципальной властью», - отметил Александр Котов.

После инаугурации на рабочей встрече Михаил Ведерников обсудил с Олегом Лебедевым основные повестки дня в муниципалитете. По словам Олега Лебедева, основные проблемы в районе наблюдаются в сфере ЖКХ. Губернатор обещал помочь и призвал главу муниципалитета контролировать вопрос ремонта дорог, на это из бюджета региона выделено 10 млн рублей.

Олег Лебедев пояснил, что конкурсы на проведение работ уже разыграны, сейчас подрядчику помешала погода. Михаил Ведерников посоветовал не тянуть с ремонтами дорог и использовать субподрядчиков. Губернатор пояснил, что в этом году на дороги выделена беспрецедентная сумма, и если регион справится с задачами, то в следующем году также область ожидает значительное финансирование.

Напомним, 17-19 сентября состоялись выборы главы Куньинского района. Победил кандидат от «Единой России» Олег Лебедев, его поддержала большая часть избирателей.