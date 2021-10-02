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С Днём пожилого человека поздравил Михаил Ведерников жителей Псковской области

Скриншот из Instagram Михаила Ведерникова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с поздравительной речью к псковичам в связи с Международным днём пожилого человека. Глава региона разместил видеообращение на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников поздравил с праздником всех пенсионеров и ветеранов области, отметив, что практически каждый третий житель региона старше пенсионного возраста. 

«Некоторые из вас видели войну и защищали нашу Родину, многие восстанавливали страну в послевоенные годы. Это вы развивали сельское хозяйство, прокладывали дороги, строили заново города, делали всё, чтобы ваши дети жили в достатке и благополучии. И что особенно важно, многие из вас продолжают принимать самое активное участие в жизни нашего региона», - подчеркнул губернатор и добавил, что в Псковской области порядка 500 волонтёров «серебряного» возраста, работают ветеранские общественные организации, которы помогают проведению памятных и патриотических мероприятия, инициируют новые проекты.

«Все вы остаетесь хранителями традиций и ценностей, которые передаете молодому поколению, к вашему опыту и знаниям мы прибегаем в самых непростых ситуациях и всегда находим поддержку и нужный совет. А ещё вы любимые бабушки и дедушки, которые делают детство своих внуков по-настоящему счастливым. Спасибо за то тепло, доброту и мудрость, которыми вы делитесь с нами! С праздником вас!» - заключил Михаил Ведерников.

 

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